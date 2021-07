Politici willen armoede onder kinderen tegengaan met nieuwe wet

Teveel kinderen groeien op in armoede, en daar moet wat aan gedaan worden. Dat vinden twee politieke partijen. De PvdA en ChristenUnie doen vandaag een voorstel voor een nieuwe wet die kinderarmoede moet tegengaan.

Eén op de tien kinderen in Nederland leeft in een arm gezin. Zo'n 250.000 kinderen zijn dat.

De politieke partijen zeggen dat het de taak is van de regering om armoede tegen te gaan. Ze willen dat er in 2030 veel minderen kinderen opgroeien in armoede.

Vind jij dat de belangrijkste taak van de regering?