'Monsterwesp' steeds vaker gespot in Nederland

In Nederland worden steeds vaker Aziatische hoornaars gespot. Die insecten lijken op wespen, maar zijn een stuk groter. Daarom worden ze ook wel 'monsterwesp' genoemd.

In 2020 vonden insectenbestrijders 17 hoornaarsnesten in Nederland. Het jaar ervoor waren dat er veel minder.

De hoornaars zien er misschien eng uit, maar ze zijn gelukkig niet gevaarlijk voor mensen. Toch is het niet de bedoeling dat ze zich over Nederland verspreiden. De dieren eten namelijk veel andere insecten op, bijvoorbeeld bijen.

Melden

Als je denkt dat je een monsterwesp ziet, is het belangrijk om het EIS te bellen. Dat is een kenniscentrum dat onderzoek doet naar welke insecten in Nederland leven. Zij kunnen er ook voor zorgen dat de nesten van hoornaars verwijderd worden.