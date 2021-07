Veel kinderen hebben vragen over corona-vaccinaties

Noortje ging kijken bij de afsprakenlijn in Utrecht. Daarom komen veel telefoontjes binnen van ouders en kinderen die vragen hebben over de vaccinatie.

Benieuwd naar haar tips? Check dan de video hierboven.

Niet verplicht

Een vaccinatie tegen corona is niet verplicht. Kinderen mogen zelf beslissen of ze de prik wel of niet nemen.