Misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten

Peter R. de Vries is neergeschoten in Amsterdam. De beroemde misdaadverslaggever is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Peter R. de Vries was vanavond te gast bij een televisieprogramma. Na de uitzending werd hij op straat neergeschoten. Er is een paar keer op hem geschoten en hij is daarbij dus geraakt.

Peter R. de Vries is verslaggever en presentator en weet alles over misdaad. Hij is vaak te zien in televisieprogramma's om te praten over politiezaken of rechtszaken. Door het speurwerk van Peter R. de Vries zijn daders van heftige misdaden gevonden en opgepakt.

Omdat Peter R. de Vries als misdaadjournalist heel veel weet van criminelen en er vaak over praat, maakt hij veel vijanden. Hij vertelde eerder al eens dat Ridouan Taghi hem dood wil hebben. Taghi is een van de bekendste criminelen van Nederland, hij zit op dit moment vast in een zwaarbeveiligde gevangenis. Wie op Peter R. de Vries heeft geschoten dat is niet bekend. Er wordt met heel veel agenten onderzoek gedaan naar de schietpartij. Geschrokken Dat zo'n beroemde misdaadjournalist als Peter R. de Vries wordt neergeschoten is belangrijk en groot nieuws, waar veel mensen van zijn geschrokken. Niet alleen de politie, maar ook de regering in Den Haag houdt zich bezig met de zaak.