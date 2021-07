Boeren gaan weer protesteren, maar waarom?

Boeren gaan vandaag opnieuw protesteren. Ze zijn boos vanwege de plannen van de regering voor een nieuwe stikstofwet.

Met die wet is het de bedoeling dat er minder stikstof in de lucht komt. De stof zit onder andere in de mest van dieren. Als er te veel van is, kunnen planten minder goed groeien of zelfs verdwijnen. Het is dus slecht voor de natuur.

Boeren zijn bang dat ze door de nieuwe wet met hun werk moeten stoppen. Al sinds 2019 zijn er protesten. In de video hierboven hoor je daar meer over.