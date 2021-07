Gelukt: Studenten rijden wereldrecord met waterstofauto

De studenten reden de recordpoging op de wielerbaan in Helmond. Dat is een gladde baan en daardoor lukte het om de hele tijd dezelfde snelheid te rijden.

Het team heeft bijna 1200 kilometer gereden in 36 uur. Dat is veel meer dan het vorige wereldrecord van 1003 kilometer. Dat stond op naam van het Japanse autobedrijf Toyota.

Waterstof is een soort gas. De auto van de studenten kan waterstof omzetten in een elektriciteit. Het is dus een elektrische auto.