De Tweede Kamer gaat verhuizen

De politici in de Tweede Kamer hebben na de zomer een nieuwe werkplek. Ze gaan tijdelijk in een ander gebouw werken omdat de Tweede Kamer moet worden opgeknapt.

Het gebouw is oud en het internet is erg traag. Er moet dus echt wat gebeuren. Die verbouwing gaat lang duren en het kost best veel geld. In de video hierboven hoor je daar meer over.