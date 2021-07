KNVB gaat praten met Louis van Gaal: Wordt hij de bondscoach?

Wordt Louis van Gaal de nieuwe trainer van Oranje? Twee directeuren van de Nederlandse voetbalbond gaan daar vandaag of morgen met hem over praten. Ze zijn naar Portugal gevlogen. Louis van Gaal woont daar in een luxe appartement.

De KNVB denkt dat Oranje een coach nodig heeft met veel ervaring. Ze hopen dat Oranje zich dan kan plaatsen voor het WK van 2022. Dat wordt gehouden in Qatar.

Veel ervaring

Louis van Gaal is al jarenlang trainer bij verschillende grote voetbalclubs. Hij is ook al twee keer eerder coach geweest van het Nederlands elftal. De eerste keer in 2001 en de tweede keer van 2012 tot halverwege 2014.

Vanaf 2012 ging het erg goed met het Nederlands elftal. Oranje kwam tot de halve finale van het WK in 2014. Uiteindelijk werd Nederland toen nummer 3 van de wereld. Van Gaal ging na het WK bij Manchester United werken.

In 2019 vertelde hij dat hij met pensioen ging. Louis van Gaal is nu 69 jaar. Of hij opnieuw trainer wil worden, is onduidelijk.