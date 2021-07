Gezinnetje visarenden door 1,5 miljoen mensen bekeken

Het is misschien wel het populairste dierengezin van ons land: vijf visarenden die in de Biesbosch wonen. Het gezin is via een webcam al door anderhalf miljoen mensen bekeken. Al sinds papa en mama op het nest wonen kunnen de vogels gevolgd worden. Daardoor was ook te zien dat iets meer dan een maand geleden het eerste kuiken uit het ei kwam. Daarna kwamen er nog twee kuikens en dus zijn ze nu gezellig met z'n vijven.

De visarend is een grote roofvogel die in Nederland alleen in het natuurgebied de Biesbosch voorkomt. De visarend overwintert in Afrika, maar vanaf eind maart zijn ze vaak weer in Nederland te vinden. Het lievelingseten van de visarend is natuurlijk vis.