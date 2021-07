Familie Peter R. de Vries: 'Situatie is niet veranderd'

Peter R. de Vries ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. Dat laat zijn familie weten aan RTL Boulevard, het programma waar Peter R. de Vries voor werkt. Volgens de familie is nog veel onzeker en zal het nog even duren voordat er meer duidelijkheid komt.

In Amsterdam leggen veel mensen bloemen en kaarsjes op de plek van de aanslag. Ook kinderen doen dat. In de video hierboven vertellen ze erover.

Wat is er gebeurd?

Peter R. de Vries werd dinsdagavond neergeschoten in Amsterdam. Vlak na de aanslag zijn twee verdachten opgepakt op de snelweg. Hun huizen in de plaatsen Rotterdam, Maurik en Tiel zijn doorzocht door de politie. Ze hebben daar kogels gevonden en computers meegenomen.

In deze video hoor je meer over Peter R. de Vries en zijn werk.