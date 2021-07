Kinderen vieren laatste schooldag voor de vakantie

De laatjes leegmaken, de klas opruimen, spelletjes doen of een film kijken. Voor de meeste kinderen in regio Noord is het de laatste schooldag zal de dag er een beetje zou uitzien, want het is hun laatste schooldag voor de zomervakantie.

Kinderen uit groep 8 van basisschool de Lispeltuut in Lelystad mochten iets bijzonders doen om hun laatste schooldag te vieren. Zij sliepen vannacht op school. Nu gaan ze samen ontbijten en daarna is er een groot afscheid.

Leukste dag?

Op de laatste dag voor de vakantie worden er vaak leuke dingen gedaan. Wat vind jij: is het daardoor de leukste dag van het jaar? Reageer op onze stelling: