Duizenden zwijnen en herten op de Veluwe worden afgeschoten

Duizenden zwijnen, edelherten en damherten op de Veluwe worden afgeschoten. Volgens natuurbeheerders is het nodig om de natuur gezond te houden.

Zij houden ieder jaar bij hoeveel dieren er zijn en hoeveel ruimte er is. Zo willen ze ervoor zorgen dat er voor alle dieren genoeg plek en eten is. Op dit moment leven ruim 4600 edelherten op de Veluwe, terwijl er plaats is voor ongeveer 1600 dieren.

Het tellen en afschieten van de dieren wordt ieder jaar gedaan, maar dit keer zijn het meer dieren dan normaal. In totaal bijna 14.000 herten en zwijnen.

Zwijntjes

Evy, Lotte en Fleur wonen in de buurt van de Veluwe. Zij vertelden eerder in het Jeugdjournaal over de vele zwijnen bij hun in de buurt: