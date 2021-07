Verdachten aanslag Peter R. de Vries blijven vast zitten

De twee mannen die verdacht worden van de aanslag op Peter R. de Vries moeten langer in de gevangenis blijven. Dat heeft een rechter vandaag bepaald. De mannen werden dinsdagavond opgepakt en zitten sinds die tijd in de gevangenis.

De twee mannen heten Kamil E. en Delano G. Kamil is Pools en Delano komt uit Rotterdam. Delano zou Peter R. de Vries hebben neergeschoten. Hij zat eerder al 10 maanden in een gevangenis voor jongeren, omdat hij criminele dingen had gedaan.

Ridouan Taghi

De politie kijkt of de grote crimineel Ridouan Taghi iets te maken heeft met de aanslag. Hij is een van beruchtste criminelen van Nederland. Hij zit in de gevangenis en tegen hem loopt een grote rechtszaak.

In de zaak speelt Nabil B. een grote rol. Hij was vroeger zelf crimineel en hij is nu kroongetuige.