Voetballer Stefan de Vrij brengt nummer uit met Italiaanse band

Als je voetballiefhebber bent dan ken je hem vast van het Nederlands elftal: Stefan de Vrij. Nu het EK voorbij is, verveelt de voetballer zich toch geen moment. Hij dook namelijk de muziekstudio in met een Italiaanse rockband.

Tussen de voetbalwedstrijden en trainingen door speelt Stefan graag piano. En daar is hij best goed in.

Samen met de rockers van de band Keemosabe heeft hij een nummer opgenomen: Hey Brother heet het. Hoe dat klinkt hoor je in de video hierboven!