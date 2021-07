Uitzending RTL-boulevard gaat niet door vanwege 'ernstige dreiging'

Het is niet duidelijk of de dreiging iets te maken heeft met de aanslag op Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd dinsdag na zijn optreden in RTL Boulevard op straat neergeschoten. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Herhaling

De uitzending van RTL Boulevard stond gepland voor 18.35 uur. Op dat tijdstip wordt nu een herhaling uitgezonden van de uitzending van woensdag, waarin een ode werd gebracht aan Peter R. de Vries.