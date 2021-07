De zomervakantie is begonnen, drukte op Schiphol

Voor kinderen in regio Noord is de zomervakantie begonnen. En dat is al goed te merken, want op veel plekken was het vandaag erg druk.

Op vliegveld Schiphol bijvoorbeeld. Per dag komen daar zo'n 110.000 mensen die op vakantie gaan. En ook in test-straten staan lange rijen. Dat komt doordat veel vakantielanden willen dat reizigers een negatieve corona-test laten zien.

Groen, geel, rood of donkerrood

Of je een negatieve corona-test moet laten zien hangt af van de kleur-code van een bepaald land. Als er weinig besmettingen zijn, staat een land op groen. Bij geel zijn er wat meer besmettingen, en dan heb je rood en zelfs donkerrood als er veel besmettingen zijn.