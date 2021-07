'Meer training nodig voor kinderen in een rolstoel'

Voor kinderen die een rolstoel gebruiken kan het soms best lastig zijn om bijvoorbeeld over stoepjes te gaan of door grind te rijden. Volgens deskundigen is het belangrijk dat kinderen zich goed voelen in hun rolstoel. En dat kan worden verbeterd door een training te geven, zeggen ze.

Iris van 12 doet mee aan de training. Zij vindt het fijn om meer te leren zodat ze meer dingen kan doen in haar rolstoel.