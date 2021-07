12-jarigen mogen afspraak maken voor corona-prik

Kinderen die 12 jaar oud zijn en geboren in 2009, kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor een corona-prik. Samen met je ouders kun je bellen voor een afspraak, of via de website een afspraak maken.

Ook kinderen die 11 jaar zijn en geboren in 2009, mogen een afspraak maken. Die afspraak wordt pas gepland na de 12e verjaardag. Word je bijvoorbeeld 15 oktober 12 jaar? Dan kun je de afspraak vanaf 15 oktober inplannen.