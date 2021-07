De brandweer in Weert, in Limburg, heeft een ree uit het water gered. Een voorbijganger zag de ree zwemmen en belde de hulpdiensten.

Met een boot kon de brandweer het dier uit het water halen. De ree had het erg koud, dus hij werd in een deken gewikkeld. Achterin de brandweerwagen is de ree weer naar het bos gebracht.