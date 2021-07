Er ging al een paar dagen een gerucht dat Ariana Grande in Amsterdam zou zijn. Nu heeft de zangeres zelf foto's van de stad in haar Instagram Story gezet, en een filmpje van een weiland met koeien. Ze is dus echt in Nederland.

De zangeres is volgens haar fans op huwelijksreis. Haar man Dalton Gomez is namelijk ook mee. De twee zouden al in verschillende restaurants hebben gegeten. Hoelang Ariana in Nederland blijft, is niet duidelijk.