Hopelijk zit je op dit moment niet klaar met de klas om het Jeugdjournaal in de ochtend te kijken. Het ochtendjournaal heeft namelijk vakantie!

Na de zomervakantie zijn we er weer in de ochtend. Maar dan wel anders dan je gewend bent. Later hoor je daar meer over.

We maken natuurlijk nog wel iedere avond een Jeugdjournaal om 19.00 uur. Die kun je op deze pagina terugkijken.