Metro die op walvis-kunstwerk terechtkwam, reed te snel

De metro die eind vorig jaar bij station Spijkenisse rechtdoor knalde en op een walvis-kunstwerk terechtkwam, reed te hard. Dat blijkt uit onderzoek.

Stopblok

Het spoor was nat en de machinist remde te laat. Hij kwam met 45 kilometer per uur tegen een stopblok aan. Dat is 3 keer harder dan zo'n blok aankan en dus schoot hij er doorheen.

De metro belandde op een kunstwerk van twee walvisstaarten en hing zo'n 10 meter boven de grond. De machinist kon zelf uit de metro komen.