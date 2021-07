YouTube komt met 'Shorts', lijkt erg op TikTok

YouTube Shorts is vanaf vandaag in Nederland beschikbaar. Het is een nieuwe functie van YouTube, waarmee je korte filmpjes kan maken van maximaal een minuut. Die filmpjes kun je bewerken, er filters overheen leggen en er muziek onderzetten. Het lijkt dus erg op TikTok.

Op een speciale pagina in de app kun je Shorts bekijken van andere mensen. Daar kun je, net als bij TikTok, van beneden naar boven doorheen scrollen.

Overhalen

Met Shorts wil YouTube graag meer gebruikers naar hun app halen. En misschien zelfs mensen die nu op TikTok zitten, overhalen om YouTube Shorts te gaan gebruiken in plaats van TikTok.

Vind jij het leuk als er nieuwe social media worden gemaakt en die te proberen?