Rechtszaak over moord op advocaat begonnen

De rechtszaak over de moord op advocaat Derk Wiersum is begonnen. Twee mannen mannen staan voor de rechter, omdat de politie denkt dat zij de daders zijn. Zelf zeggen ze dat ze niks met de moord te maken hebben.

Nabil B. is een belangrijke getuige in de rechtszaak rond drugscrimineel Ridouan Taghi. Nabil B. hoorde vroeger bij de bende van Taghi maar besloot later de politie te helpen. Een kroongetuige noem je zo iemand. In ruil voor een lagere straf vertelt Nabil B. de politie alles wat hij weet over Taghi.

Derk Wiersum werd bijna twee jaar geleden bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B.

De moord op Wiersum was groot nieuws, want nog nooit eerder was er in Nederland een advocaat vermoord. Sindsdien worden sommige advocaten zwaarbeveiligd.

Wanneer de verdachten hun straf te horen krijgen, is nog niet duidelijk.

Peter R. de Vries

De zaak krijgt extra aandacht vanwege de aanslag op Peter R. de Vries. Hij is de vertrouwenspersoon van Nabil B. Hij weet dus misschien dingen van Nabil B. over Taghi, waar Taghi niet blij mee is. Maar of Taghi achter die aanslag zit, is nog niet duidelijk.