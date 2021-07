Groep 8-ers besmet met corona, musical gaat niet door

Er zijn deze week heel veel corona-besmettingen. Vandaag kwamen zo'n 8500 bij. Veel meer dan twee weken geleden.

Dat het slecht gaat, merken ze ook op basisschool Tuindorp in Utrecht. Daar zijn twee groepen 8 vorige week samen met elkaar op kamp geweest. Deze week zitten ze allemaal in quarantaine omdat er al zeven leerlingen en drie leraren positief getest zijn. Ook Diede is positief getest.