Stinkend wier in Zeeuws meer: 'Het is misselijkmakend'

Bij een camping in het Zeeuwse Kortgene kun je beter niet het water in duiken. Het water van het Veerse Meer zit vol met dikke plukken stinkend wier.

Volgens de campingbaas is er nu zoveel stinkend wier, omdat het een koud voorjaar was en het spul daardoor pas later is gaan groeien.

Ze hoopt dat campinggasten nog even geduld hebben.