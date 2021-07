Campagne tegen vloeken: #weetwatjezegt

In het hele land hangen sinds vandaag posters met woorden als 'kanker', 'Jezus' en 'jood'. Het is onderdeel van de campagne #weetwatjezegt van De Bond tegen Vloeken. Door overal in het land posters op te hangen, hopen ze dat mensen nadenken voordat ze schelden.

Op een van de posters staat Anne. Zij overleed eind vorig jaar aan kanker. Volgens haar vader vond ze het vreselijk als mensen daarmee gingen schelden.