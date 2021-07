De meeste kinderen willen een prik tegen corona

Ruim 6 op de 10 kinderen is van plan een corona-prik te nemen. Dat blijkt uit een onderzoek dat we deden onder kinderen die geboren zijn in 2008 en 2009. De meeste kinderen hopen dat de verspreiding van het virus dan stopt. Ook willen ze zichzelf zo beter beschermen.

Kinderen die geboren zijn in 2008 en 2009 mogen sinds deze week een afspraak maken voor een corona-vaccinatie. Zij krijgen een vaccin van het merk Pfizer. Dat vaccin is goedgekeurd voor kinderen door wetenschappers. De prik is niet verplicht, je mag zelf weten of je 'm wil. Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, moet je daar wel over overleggen met je ouders.

De meeste kinderen die geen prik willen zijn bang voor de bijwerkingen. Ook hebben sommige kinderen geen vertrouwen in het vaccin. 'Doe het voor jezelf' Patricia Bruijning is kinderarts en virus-deskundige. Zij vindt dat kinderen zelf moeten beslissen of ze een prik willen of niet. Het is volgens haar belangrijk dat je het echt zelf wil voor je eigen gezondheid. Kinderen moeten zich niet laten vaccineren om volwassenen te beschermen, zegt zij.

Volwassenen moeten zichzelf beschermen, die moeten zich ook laten vaccineren. Je moet het voor jezelf willen, daar moet je achter staan. Patricia Bruijning

Volgens Patricia hoef je niet bang te zijn voor bijwerkingen van het vaccin. Je wordt bijna nooit ziek van het virus, maar je wordt nog minder vaak ziek van het vaccin, zegt ze. Ook hoef je niet bang te zijn dat je over lange tijd ziek wordt van de prik.