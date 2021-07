Twee kinderen gered uit auto, ouders waren op het strand

Twee jonge kinderen van 1 en 2 jaar oud zijn gered uit een auto. Hun ouders waren op het strand en hadden hun kinderen achtergelaten.

De auto was heel warm geworden. Een voorbijganger zag de kinderen in de auto zitten en belde de politie. Die tikte een ruit in om de kinderen te bevrijden.

Volgens de ambulance-medewerkers hadden de kinderen niet veel langer in de warme auto moeten zitten. Ze waren erg versuft. Toen ze uit de auto waren, ging het snel beter met ze.

Gearresteerd

Even later kwamen de ouders terug bij de auto. Zij zeiden dat ze met een camera de kinderen in de gaten hielden. De politie heeft de ouders gearresteerd. Ook hebben ze een melding gedaan bij Veilig Thuis. Dat is een organisatie die gezinnen helpt als het onveilig is thuis, bijvoorbeeld bij kindermishandeling.