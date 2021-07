'Auto's moeten minder hard rijden in straten zonder stoep'

Het gaat om straten in bijvoorbeeld woonwijken, waar geen stoep is. Auto's mogen daar nu meestal nog 30 kilometer per uur rijden. Dat is te hard, zeggen deskundigen.

Auto's en scooters zouden in straten zonder voetpad niet harder moeten rijden dan 15 kilometer per uur. Dat zeggen verkeersorganisaties.

Volgens verkeersorganisaties is het een stuk veiliger als auto's maximaal 15 kilometer per uur rijden in straten zonder stoep. Dat is iets harder dan de meeste mensen fietsen.

In een woonwijk in Elst willen ze al langer dat auto's minder hard rijden. Dat zie je in de video hierboven.