Veel last van water in Limburg: 'we moesten ons huis uit zwemmen'

Verschillende plaatsen in Limburg hebben veel last van water doordat het erg hard heeft geregend. Sinds gisteravond zijn rivieren overstroomd en stroomt het water door de straten.

De brandweer heeft in Heerlen drie mensen gered uit een oude molen. Het huis bij de molen staat onderaan een heuvel, en daardoor was er heel veel water naar binnen gekomen.

Waarschijnlijk hebben mensen de komende dagen ook nog veel last van het water, want ook vandaag wordt er regen verwacht. In de hele provincie geldt code oranje. Dat betekent dat het hard gaat regenen en erg hard kan gaan waaien. Op sommige plekken wel harder dan 100 kilometer per uur.

Weermensen denken dat de regen tot en met donderdagavond duurt.