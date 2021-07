Lila schrijft gedichten en wil dat andere kinderen dat ook doen

De 13-jarige Lila is supergoed in dichten. Ze schudt het ene na het andere gedicht zo uit haar mouw.

Het is je verjaardag,

Je bent dan wel niet in de buurt,

maar ik weet zeker dat je vanuit boven mee gluurt.

De slingers mochten dan wel niet hangen,

maar het was de zon die voor je scheen.

De zon en jij hebben iets gemeen,

Je ging als een zon door het leven,

Soms schijnt die lang en soms ook maar even,

je weet nooit precies hoe laat die ondergaat.

Dat is het geheim van het leven.