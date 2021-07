De Tweede Kamer gaat verhuizen: 'Er lopen muizen'

De Tweede Kamer wordt verbouwd. Het gebouw is oud en het internet is erg traag. Ook andere gebouwen op het Binnenhof worden opgeknapt.

Het Binnenhof is het middelpunt van de politiek in ons land. Het zijn een paar gebouwen in het centrum van Den Haag. Je vindt er onder andere het beroemde torentje. Dat is de werkplek van de minister-president. Verder zijn vindt je er onder andere de Eerste en Tweede Kamer.