Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is overleden

Peter R. de Vries is overleden. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een bericht van zijn familie. De beroemde misdaadverslaggever lag sinds vorige week in het ziekenhuis, nadat hij op straat werd neergeschoten . Peter R. de Vries was 64 jaar.

Peter R. de Vries was verslaggever en presentator. Hij was vaak te zien in televisieprogramma's om te praten over politiezaken of rechtszaken. In deze video hoor je meer over hem: