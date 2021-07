Nederland kleurt rood, wat betekent dat voor de vakantie?

Nederland is vandaag rood geworden op de Europese corona-kaart. De provincie Groningen zelfs donkerrood. Dat komt door het oplopende aantal corona-besmettingen.

Dat Nederland nu rood is, kan gevolgen hebben voor Nederlanders die op vakantie willen naar het buitenland. Andere landen kunnen nu extra dingen eisen van Nederlandse vakantiegangers.

Bijvoorbeeld dat ze zich extra laten testen, in quarantaine gaan voor hun vakantie of ze kunnen Nederlanders zelfs helemaal weigeren. Daar neemt elk land zelf een beslissing over.

Gaat het door?

Veel mensen willen weten of hun geplande vakantie door kan gaan. Reisorganisaties denken dat binnenkort duidelijk wordt welke regels in welke landen gaan gelden.