Nederlandse Oliver (18) wordt jongste astronaut ooit

Oliver hoorde een paar dagen geleden dat hij mee mocht in de raket van Bezos. Via een veiling konden mensen bieden op een plekje in het ruimtevaartuig.

De 18-jarige Oliver uit Tilburg gaat aanstaande dinsdag de ruimte in. Hij is dan de jongste ruimtevaarder ooit! De student mag mee met de eerste ruimtevlucht van miljardair Jeff Bezos .

De raket, die New Shepard heet, gaat vanaf een basis in Texas 100 kilometer hoogte de in. Daar is geen zwaartekracht. Daarna keert het terug op aarde. De hele reis duurt ongeveer tien minuten.