Duizenden mensen op de vlucht voor overstromingen in Limburg

In het zuiden van Limburg zijn vannacht in totaal zo'n 12.000 mensen geëvacueerd. Dat betekent dat ze naar een veilige plek zijn gebracht.

In de plaats Valkenburg hebben militairen een noodbrug over de Geul geplaatst. De brug die er lag is weggeslagen door het hoge water. Daardoor was een deel van Valkenburg een eiland geworden.

Zo zag Valkenburg er gisteren uit vanuit de lucht: