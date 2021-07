Man maakt saus van eikenprocessierups

Het is geen saus voor over je frietjes of voor bij de BBQ, maar het wordt een soort sojasaus. Een waterige saus met een beetje zoutige smaak.

De eikenprocessierups leeft meestal in bomen. Bij die bomen staan soms borden om je voor het dier te waarschuwen. Als zijn haartjes op je huid komen zorgt dat namelijk voor ontzettende jeuk of zelfs voor brandwonden.

Of je straks een flesje eikenprocessierups-saus in de supermarkt kan kopen? Dat is nog even afwachten. De saus moet eerst nog worden goedgekeurd.