In Valkenburg zijn mensen druk met opruimen en schoonmaken

In Valkenburg proberen mensen alle troep in hun stad op te ruimen. Gisteren kwam een groot deel van de stad onder water te staan. Inmiddels is het water gezakt, maar er blijft veel modder achter.

In de straten staan nu waterpompen die het water uit huizen en kelders wegpompen. Mensen kijken of ze hun natte spullen nog kunnen drogen of gooien ze weg. Er is veel schade en veel kinderen zijn er best wel van geschrokken.