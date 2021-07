Live: Alles over de overstromingen in Limburg

Hier lees je het laatste nieuws over de overstromingen in Limburg.

Veel schade aan huizen en spullen wordt betaald door verzekeringen. Maar sommige dingen worden niet betaald. Het geld dat wordt ingezameld via Giro 777 zal over de slachtoffers worden verdeeld.

Er is meer dan een miljoen euro opgehaald voor de schade in Limburg. Gisteren werd een speciaal rekeningnummer geopend waar mensen geld kunnen geven: Giro 777. Veel bedrijven en instellingen hebben geld gedoneerd.

Mensen in Venlo en Roermond zijn opgeroepen hun huis te verlaten. Voorlopig is het nog niet veilig genoeg om terug te gaan.

In Roermond en Venlo staat het water extreem hoog. Dat melden veiligheidsdiensten. Zij verwachten dat in Venlo het water vanavond om 19:00 uur op z'n hoogst staat. Die piek blijft waarschijnlijk twee dagen. Daarna zal het water weer zakken.

06:00

Duizenden mensen in het zuiden van Limburg mogen weer naar huis. Gisteren moesten ze snel weg nadat een groot gat was ontstaan in een dijk in de buurt. Dat gat is dichtgemaakt met zandzakken.

Volgens deskundigen is het gebied weer veilig. Wel is staan veel straten, huizen en kelders onder water. Veel mensen zullen dus nog druk zijn met opruimen en schoonmaken.