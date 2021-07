Live: Alles over de overstromingen in Limburg

Hier lees je het laatste nieuws over de overstromingen in Limburg.

10:00 Deze man in het plaatsje Well zat de hele nacht in zijn tuin, om het water in de gaten te houden. De zandzakken hebben het water uit de Maas tot nu toe tegengehouden:

Een inwoner van Well zit de hele nacht in zijn tuin om het water van de Maas in de gaten te houden. ANP

09:30 Mensen die hun huis hebben verlaten, horen vanmiddag wanneer ze weer terug kunnen. Dat zeggen veiligheids-deskundigen. Eerst moeten de dijken geïnspecteerd worden. Daarna gaan de deskundigen per gebied kijken of mensen naar huis kunnen. De afgelopen dagen zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd, onder andere in de grote steden Roermond en Venlo.

07:00 Bij Roermond is het water aan het zakken. Later vandaag gaan experts kijken of de dijken nog veilig genoeg zijn. Tot nu toe mogen inwoners van Roermond nog niet naar huis. Misschien later, als alles veilig blijkt te zijn, wel weer. Sinds vrijdag zijn duizenden inwoners van Roermond naar veiligere plekken gegaan.

Wat er vannacht is gebeurd De dijken in Limburg houden al het water tot nu toe nog tegen. Wel moesten op een paar plekken dijken worden versterkt. Bijvoorbeeld in Well, waar water door de dijk sijpelde. Militairen en vrijwilligers waren daar vannacht druk met zandzakken:

23:00 Max Verstappen heeft gereageerd op de overstromingen in Limburg. Hij is in die provincie geboren.