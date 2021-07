Al 5 miljoen ingezameld voor Limburg

Tot nu toe is 5 miljoen euro binnengekomen op giro 777. Dat is een speciaal rekeningnummer voor de overstromingen in Limburg. Ongeveer 105.000 mensen hebben geld gegeven.

Het geld is bedoeld voor mensen die in de problemen zitten door de wateroverlast. Bijvoorbeeld omdat hun huis of bedrijf onder water is gelopen.

Noord-Brabant

Het hoge water verplaatst zich door Nederland. In Limburg is het inmiddels iets minder heftig. Toch is op sommige plekken het gevaar nog niet voorbij. De hoogste waterstand is nu in Noord-Brabant.

In Venlo mogen de meeste mensen weer naar huis. Meer dan 10.000 bewoners van de stad waren geëvacueerd. Volgens deskundigen is het nu veilig genoeg om terug te gaan.