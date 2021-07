Flink balen voor Enzo Knol. Op de laatste dag van zijn vakantie is ingebroken in zijn camper. Dieven hebben verschillende spullen gestolen zoals zijn vlogcamera, vishengels, een drone en schoenen. Volgens Enzo zijn gek genoeg ook zijn Pokémon-kaarten gejat.

Enzo zegt dat hij met de camper in een drukke straat stond en maar twee uurtjes weg was. Hij is erg verbaasd dat in die korte tijd is ingebroken. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie.