Evi en Sterre zamelen spullen in voor mensen in Limburg

Dagenlang is er hard gewerkt om het hoge water in Limburg tegen te houden. Inmiddels zakt op de meeste plekken het water weer en mogen mensen weer naar huis. Maar het water heeft veel schade veroorzaakt. Dat merken ook Sterre en Evi van 13. Samen met hun familie zamelen ze spullen in voor iedereen die schade heeft door het water.