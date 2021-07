Moeten kinderen ook zwemles krijgen in natuurwater?

Ook in de zomer hebben we iedere dag een stelling, een speciale zomerstelling. We rijden tijdens de vakantie het hele land door om te horen wat kinderen van een onderwerp vinden. Vandaag gaat het over zwemmen in natuurwater.

Natuurwater

Zwemdeskundigen willen graag dat kinderen beter worden in zwemmen in natuurwater. Dat betekent zwemmen in een meer of een plas. Daarom zijn ze een proef gestart waarbij kinderen buiten zwemles krijgen. Als dat een succes wordt, komt er misschien een extra zwemdiploma voor buitenzwemmen.

Vind jij dat alle kinderen buiten les zouden moeten krijgen? Hier kun je reageren: