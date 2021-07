Grote brand bij bedrijventerrein Soesterberg

In Soesterberg is maandagavond brand uitgebroken in een garage. De brand was zo heftig dat ook andere bedrijfsgebouwen ernaast in brand vlogen. De brandweer was de hele nacht bezig met blussen.

Om de brand te blussen waren 15 blushelikopters nodig en meer dan 1500 vrijwilligers.

Huizen ontruimd

Drie huizen in de buurt van de brand zijn ontruimd. De mensen die daar wonen moesten een nacht ergens anders slapen. Volgens de brandweer kunnen zij vandaag weer naar huis.

De brandweer denkt dat ze nog de hele dag bezig zijn met nablussen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.