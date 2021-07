Extra maatregelen bij zomerkampen: coronatest en quarantaine

Ga jij deze zomer lekker op kamp? Dan is de kans groot dat je eerst een corona-test moet doen. Veel kampen hebben dat als regel om besmettingen zo veel mogelijk tegen te gaan.

In de eerste week van de zomervakantie zijn al een paar kampen afgebroken omdat één van de kinderen of iemand van de leiding besmet bleek te zijn.

Quarantaine

Bij de meeste kampen die het Jeugdjournaal heeft gebeld, is het goed genoeg om kort van te voren een zelftest te doen. Bij zeilschool Pean in Friesland gaan ze iets verder. Daar vragen ze iedereen een PCR-test te doen. Dat is een officiële test die nauwkeuriger is dan een zelftest.

Ook vragen ze aan kinderen of ze in de week voor het kamp in isolatie kunnen gaan. Dat betekent met zo min mogelijk mensen afspreken. Volgens de zeilschool hebben de meeste kinderen dat er graag voor over, omdat ze al het hele jaar uitkijken naar het kamp.

Populair

Net als vorig jaar zijn zomerkampen dit jaar extra populair. Veel organisaties zeggen dat ze veel meer aanmeldingen hebben dan andere jaren en soms zelfs een wachtlijst.