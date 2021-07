Buschauffeurs in Eindhoven mogen niet meer toeteren naar burgemeester

Op straat is er op sommige plekken een speciale weg voor bussen. Dat wordt de busbaan genoemd. Op die weg mogen in principe alleen bussen rijden, behalve in noodsituaties. Dan mag ook de politie, ambulance en brandweer erover.

In Eindhoven mag de burgemeester volgens het bus-bedrijf over de busbaan rijden. Sommige mensen vinden dat vreemd. Zo schrijft iemand op Twitter dat "de gemeente graag wil dat er minder auto's in het centrum rijden. Waarom mag de burgemeester dan zelf wel over de busbaan rijden? Dat is niet logisch."