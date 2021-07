Hoog water heeft natuurgebied Biesbosch bereikt

Het hoge water uit Limburg heeft inmiddels honderden kilometers afgelegd door de Nederlandse rivieren. Nu is het aangekomen in natuurgebied de Biesbosch. Het geeft geen grote problemen, maar het water in het natuurgebied heeft wel een bruine kleur gekregen door alle modder die er meekomt.

Dieren

Strandjes en graslanden lopen dan wel onder water, maar volgens de boswachter van de Biesbosch hebben dieren daar geen last van.