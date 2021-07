Vakantie ver weg of dichtbij: maakt dat uit?

Ook in de zomer hebben we iedere dag een stelling, een speciale zomerstelling. We rijden tijdens de vakantie het hele land door om te horen wat kinderen van een onderwerp vinden. Vandaag gaat het over op vakantie gaan.

Buurtcamping

Maakt het wat uit of je ver weg gaat of in de buurt blijft? Vandaag is de stelling van de dag: